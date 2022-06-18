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Транспорт
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На границе с Польшей временно не будет работать один из пунктов пропуска

На границе с Польшей временно не будет работать один из пунктов пропуска
Пункт пропуска "Краковец-Корчёва" на украинско-польской границе временно не будет работать

Пограничный пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей с 19 июня временно перестанет пропускать из Украины автомобили и автобусы.

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Об этом сообщает Госпогранслужба.

В связи с тем, что Краковец-Корчева временно не будет работать людям советуют выбрать другой маршрут для пересечения границы. В частности, граждане могут воспользоваться следующими пунктами пропуска:

  • "Грушев – Будомеж";
  • "Шегини – Медика";
  • "Рава-Русская — Хребенное".

В Госпогранслужбе отметили, что порядок пропуска автобусов на въезд в Украину останется без изменений.

Отметим, по данным польской погранслужбы, с 24 февраля по 7 июня 2022 года из Украины в Польшу въехало 3,645 млн граждан, в том числе 432 тыс мужчин в возрасте 18–60 лет. Полмиллиона мужчин подлежат мобилизации, но, по всей видимости, смогли выехать за взятку.

Автор:
Светлана Манько