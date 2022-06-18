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На кордоні з Польщею тимчасово не працюватиме один із пунктів пропуску
Прикордонний пункт пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею з 19 червня тимчасово перестане пропускати з України автомобілі та автобуси.
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Про це повідомляє Держприкордонслужба.
У зв'язку з тим, що Краковець-Корчева тимчасово не працюватиме людям радять обрати інший маршрут для перетину кордону. Зокрема, громадяни можуть скористатися такими пунктами пропуску:
- "Грушів - Будомєж";
- "Шегіні - Медика";
- "Рава-Руська - Хребенне".
У Держприкордонслужбі зазначили, що порядок пропуску автобусів на в'їзд до України залишиться без змін.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, за даними польської прикордонної служби, з 24 лютого по 7 червня 2022 року з України в Польщу в'їхало 3,645 млн. громадян, у тому числі 432 тис чоловіків у віці 18-60 років. Півмільйона чоловіків підлягають мобілізації, але, мабуть, змогли виїхати за хабар.