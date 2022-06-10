Несмотря на запрет, из Украины в Польшу выехали около 500 тысяч мужчин, подлежащих мобилизации

По данным польской погранслужбы, с 24 февраля по 7 июня 2022 года из Украины в Польшу въехало 3,645 млн граждан, в том числе 432 тыс мужчин в возрасте 18–60 лет. Полмиллиона мужчин подлежат мобилизации, но, по всей видимости, смогли выехать за взятку. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

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В Польше удивлены масштабами коррупции в Госпогранслужбе Украине, что дало возможность мужчинам призывного возраста выехать из страны, несмотря на запрет.

Отметим, что все эти мужчины не регистрируются в Польше, не получают необходимые документы для длительного пребывания стране или получения госпомощи.

"То, что они могли бежать в Польшу, связано с "упущениями украинских пограничных служб". Вина лежит исключительно на украинской стороне, , даже если вычесть исключения, например отцов-одиночек, все равно выпускает огромное количество мужчин", - заявил польский депутат Веслав Щепанский.

Со стороны Польши нет каких-либо санкций по отношению к таким мужчинам. Если украинский пограничник пропустил мужчину даже призывного возраста, Польша не может ему отказывать во въезде из-за возраста.

Напомним, советник министра внутренних дел Виктор Андрусов предлагал выпускать мужчин призывного возраста из страны за $3-5 тыс. Также советник руководителя ОП Алексей Арестович заявлял, что некоторым мужчинам могут разрешить выезжать за границу во время военного положения.

Сейчас соответствующие органы работают над таким послаблением. На это отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, заявив, что мужчинам призывного возраста не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с Россией.