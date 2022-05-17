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ЕС открыл "коридоры солидарности" для Украины, чтобы быстрее ввозить бензин
Евросоюз ввел специально для Украины "коридоры солидарности". Это поможет убрать существующие трудности при импорте топлива и доставлять бензин автозаправкам быстрее. Об этом во время онлайн-совещания с представителями АЗС сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Он отметил, что подобный инструмент работал во время пандемии коронавируса в Евросоюзе, когда развозили вакцины и медикаменты.
"Власти делают и готовы делать все необходимое, чтобы дать бизнесу возможность завозить топливо в страну. На пунктах пропуска автомобильному и железнодорожному транспорту с топливом предоставляется абсолютный приоритет. Мы также ведем переговоры и о других путях снабжения, чтобы расширить наши логистические возможности", — добавил Шмигаль.
В Государственной пограничной службе подтвердили, что авто с топливо пересекают границу с украинской стороны без очередей. В пресс-службе правительства сообщают, что участники рынка также отмечают, что задержек в прохождении границы нет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее Министерство инфраструктуры договорилось с Государственной пограничной службой Украины о том, чтобы один из западных пунктов пропуска был только для бензовозов.
В Украине также будет создан дополнительный стратегический запас топлива, который нельзя будет уничтожить, который обеспечит страну на месяцы вперед.
Фото: ua.depositphotos.com