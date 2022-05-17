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ЕС открыл "коридоры солидарности" для Украины, чтобы быстрее ввозить бензин

ЕС открыл "коридоры солидарности" для Украины, чтобы быстрее ввозить бензин

Евросоюз ввел специально для Украины "коридоры солидарности". Это поможет убрать существующие трудности при импорте топлива и доставлять бензин автозаправкам быстрее. Об этом во время онлайн-совещания с представителями АЗС сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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Он отметил, что подобный инструмент работал во время пандемии коронавируса в Евросоюзе, когда развозили вакцины и медикаменты.

"Власти делают и готовы делать все необходимое, чтобы дать бизнесу возможность завозить топливо в страну. На пунктах пропуска автомобильному и железнодорожному транспорту с топливом предоставляется абсолютный приоритет. Мы также ведем переговоры и о других путях снабжения, чтобы расширить наши логистические возможности", — добавил Шмигаль.

В Государственной пограничной службе подтвердили, что авто с топливо пересекают границу с украинской стороны без очередей. В пресс-службе правительства сообщают, что участники рынка также отмечают, что задержек в прохождении границы нет.

Ранее Министерство инфраструктуры договорилось с Государственной пограничной службой Украины о том, чтобы один из западных пунктов пропуска был только для бензовозов.

В Украине также будет создан дополнительный стратегический запас топлива, который нельзя будет уничтожить, который обеспечит страну на месяцы вперед.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан