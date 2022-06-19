Росія озвучила умови відкриття коридорів для українського зерна

Росія хоче, щоб санкції проти експорту власного зерна та зернових було знято.

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Так, в обмін на відміну санкцій Росія обіцяє відкрити коридори для вивезення зерна з портів України. Про це заявив постійний координатор ООН у Туреччині Альваро Родрігес в інтерв'ю СNN Türk.

"Спочатку ми хочемо припинення вогню. Якщо говорити конкретно про продуктову безпеку, то переговори продовжуються на високому рівні. Але вивести звідти судна із зерном не так просто, як можна подумати. Оскільки ми знаємо, що російський флот знаходиться в Чорному морі, ми також знаємо, що Україна має міни на своїх берегах для їхньої власної безпеки", - сказав постійний координатор ООН у Туреччині Альваро Родрігес.

За його словами, щоб досягти домовленостей між сторонами, необхідно провести багато переговорів. Тому переговори йдуть на високому рівні.

Нагадаємо, що Україна збільшила експорт зерна, незважаючи на блокування портів.