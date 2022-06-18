"Нам загрожує пекло на землі, якщо не покласти край цій війні", - ООН

У десятках країн почнуться масові протести, заворушення та насильство різного роду в 2022 році, тому що ціни на продукти харчування у всьому світі зростають, а деякі держави зовсім недоотримають продовольство через те, що Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

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Таку думку висловив голова відділу продовольчої допомоги ООН Девід Бізлі під час виступу у столиці Ефіопії Аддіс-Абебе, повідомляє The Guardian.

"Це дуже, дуже лякаючий час. Нам загрожує пекло на землі, якщо ми не відповімо негайно. Найкраще, що ми можемо зробити прямо зараз, - це покласти край цій чортовій війні Росії проти України і відкрити порти", - сказав Бізлі.

Він наголосив, що Україна щороку годує 400 мільйонів людей. Країна виробляє 42% всієї соняшникової олії, 16% кукурудзи та 9% пшениці у світі. Сомалі імпортує пшеницю з України та Росії, а Єгипет отримує 80% зерна із цих двох країн, зазначає представник ООН.

Всесвітня продовольча програма ООН вже скоротила сухпайки, які відправляють до найбідніших країн світу. Це викликано кризою із постачанням зерна на міжнародні ринки.

За час війни число людей, які зазнають "шокового голоду", збільшилося з 80 мільйонів до 325 мільйонів людей. Бізлі наголосив, що заворушення та протести вже виникають у Шрі-Ланці, у Тунісі, Пакистані та Перу, зазначимо, що це може бути лише початком ще більших дестабілізуючих ситуацій.

"Ще до конфлікту в Україні ми зіткнулися з безпрецедентною глобальною продовольчою кризою через Covid та зростання цін на пальне. Тоді ми думали, що гірше вже бути не може, але ця війна стала руйнівною", - додав глава відділу продовольчої допомоги ООН.

Зазначимо, що Україна поступово збільшує експорт зернових, незважаючи на блокування морських портів, що стало наслідком російської військової агресії. Проблема розблокування морського експорту України через загрозу всесвітнього голоду перебуває у фокусі уваги світових лідерів, залишаючись невирішеною, вже понад два місяці.

Український уряд вже розробив два маршрути для експорту зерна, які проходитимуть через Польщу та Румунію.