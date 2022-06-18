"Нам грозит ад на земле, если не положить конец этой войне", — ООН

В десятках стран начнутся массовые протесты, беспорядки и насилие разного рода в 2022 году, потому что цены на продукты питания во всем мире растут, а некоторые государства и вовсе недополучат продовольствие из-за того, что Россия развязала полномасштабную войну против Украины.

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Такое мнение высказал глава отдела продовольственной помощи ООН Дэвид Бизли во время выступления в столице Эфиопии Аддис-Абебе, сообщает The Guardian.

"Это очень, очень пугающее время. Нам грозит ад на земле, если мы не ответим немедленно. Лучшее, что мы можем сделать прямо сейчас, — это положить конец этой чертовой войне России против Украины и открыть порты", — сказал Бизли

Он подчеркнул, что Украина ежегодно кормит 400 миллионов человек. Страна производит 42% всего подсолнечного масла, 16% кукурузы и 9% пшеницы в мире. Сомали импортирует пшеницу из Украины и России, а Египет получает 80% зерна из этих двух стран, отмечает представитель ООН.

Всемирная продовольственная программа ООН уже сократила сухпайки, которые отправляют в самые бедные страны мира. Это вызвано кризисом с поставками зерна на международные рынки.

За время войны число людей, испытывающих "шоковый голод", увеличилось с 80 миллионов до 325 миллионов человек. Бизли подчеркнул, что беспорядки и протесты уже возникают в Шри-Ланке, в Тунисе, Пакистане и Перу, отметим, что это может быть только началом еще больших дестабилизирующих ситуаций.

"Еще до конфликта в Украине мы столкнулись с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом из-за Covid и роста цен на топливо. Тогда мы думали, что хуже уже быть не может, но эта война стала разрушительной", — добавил глава отдела продовольственной помощи ООН.

Отметим, что Украина постепенно увеличивает экспорт зерновых, несмотря на блокировку морских портов, что стало следствием российской военной агрессии. Проблема разблокирования морского экспорта Украины из-за угрозы всемирного голода находится в фокусе внимания мировых лидеров, оставаясь нерешенной, уже более двух месяцев.

Украинское правительство уже разработало два маршрута для экспорта зерна, которые будут проходить через Польшу и Румынию.