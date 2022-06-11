Россияне, уничтожая украинский урожай, пытаются повторить Голодомор, - глава ОП

Россияне обстреливают украинские поля зажигательными снарядами, уничтожая украинский урожай. Таким образом оккупанты пытаются повторить Голодомор.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Россияне обстреливают украинские поля зажигательными снарядами. Те, кто создают мировой продовольственный кризис, пытаясь возобновить Голодомор, хотят также уничтожить украинский урожай", - подчеркнул глава ОП.

Также он добавил, что Украина вместе со своими союзниками обсуждают пути разрешения продовольственного кризиса.

"Наши воины тушат пожары, но "продовольственный терроризм" должен быть остановлен. С нашими союзниками мы обсуждаем пути разрешения продовольственного кризиса", - подчеркнул Ермак.

Напомним, что глава ОП Андрей Ермак назвал три шага предотвращения продовольственного кризиса в мире, среди которых обеспечение военного конвоя для украинских танкеров, чтобы вывезти зерно из портов и оперативная работа над усилением санкций.