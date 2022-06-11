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Россияне, уничтожая украинский урожай, пытаются повторить Голодомор, - глава ОП
Россияне обстреливают украинские поля зажигательными снарядами, уничтожая украинский урожай. Таким образом оккупанты пытаются повторить Голодомор.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
"Россияне обстреливают украинские поля зажигательными снарядами. Те, кто создают мировой продовольственный кризис, пытаясь возобновить Голодомор, хотят также уничтожить украинский урожай", - подчеркнул глава ОП.
Также он добавил, что Украина вместе со своими союзниками обсуждают пути разрешения продовольственного кризиса.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Наши воины тушат пожары, но "продовольственный терроризм" должен быть остановлен. С нашими союзниками мы обсуждаем пути разрешения продовольственного кризиса", - подчеркнул Ермак.
Напомним, что глава ОП Андрей Ермак назвал три шага предотвращения продовольственного кризиса в мире, среди которых обеспечение военного конвоя для украинских танкеров, чтобы вывезти зерно из портов и оперативная работа над усилением санкций.