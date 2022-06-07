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Ермак назвал три шага предотвращения продовольственного кризиса в мире

глава офиса президента, Андрей Ермак, Ермак ОП

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал три шага предотвращения продовольственного кризиса в мире.

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Об этом глава ОП написал в Telegram .

Он отметил, что в на данный момент промышленный кризис создается Российской Федерацией искусственно, поэтому предложил три важных шага его преодоления:

  • обеспечить военные конвои для украинских танкеров, чтобы вывезти зерно из портов;
  • оперативно работать над усилением санкций, как индивидуальных против элит, так и против энергетического сектора и банковской системы России. Газовое эмбарго – это приоритет;
  • оружие для освобождения территорий, больше оружия и как можно скорее, чтобы остановить какие-либо планы РФ продвигаться дальше и выбить их с украинской земли.

Как написал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине, который находится в Николаеве. По его словам, это может привести к глобальному продовольственному кризису.

Также он подчеркнул, что в свете подобных сообщений дезинформация, распространяемая президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным, отвлекая обвинения, становится все более циничным.

Автор:
Анастасия Дедковская