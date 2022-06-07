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Россияне уничтожили в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине, - Боррель
Военные Российской Федерации ракетным ударом уничтожили второй по величине зерновой терминал в Николаеве. Это может привести к глобальному продовольственному кризису.
Об этом сообщил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель в Twitter.
"Глобальный продовольственный кризис. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве", – написал Боррель.
Также он подчеркнул, что в свете подобных сообщений дезинформация, распространяемая президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным, отвлекая обвинения, становится все более циничным.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что именно Россия несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном.