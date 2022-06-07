Россияне уничтожили в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине, - Боррель

Военные Российской Федерации ракетным ударом уничтожили второй по величине зерновой терминал в Николаеве. Это может привести к глобальному продовольственному кризису.

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Об этом сообщил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

"Глобальный продовольственный кризис. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве", – написал Боррель.

Также он подчеркнул, что в свете подобных сообщений дезинформация, распространяемая президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным, отвлекая обвинения, становится все более циничным.

Another Russian missile strike contributing to the global food crisis. Russian forces have destroyed the second biggest grain terminal in #Ukraine, in #Mykolaiv.

In light of such reports, the disinformation spread by Putin deflecting blame becomes ever more cynical.#StoptheWar — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 6, 2022

Напомним, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что именно Россия несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном.