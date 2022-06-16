Аграрії просять організувати "зелений коридор" для зерна через молдавське село Паланка

Українська зернова асоціація (УЗА) звернулася до уряду з проханням організувати "зелений коридор" для транспортування зерна до річкових портів Дунаю єдиним доступним шляхом через село Паланка у Молдові.

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Про це повідомляє прес-служба УЗА.

Як зазначається у зверненні, сьогодні через всі доступні альтернативні шляхи Україна може експортувати не більше 1,5 млн тонн зерна на місяць. У той час як до 24 лютого ці обсяги досягали 5-6 млн. тонн завдяки тому, що на 95-98% зерновий експорт здійснювався через морські порти.

"Наразі велика частина експорту зерна здійснюється через українські порти Дунаю. На жаль, один із шляхів доступу до дунайських портів – міст через Дністровський лиман пошкоджений та наразі рух залізничних вагонів та автомобільного транспорту значно ускладнений. Іншим шляхом доступу до портів Дунаю є автомобільна дорога через село Паланки (Молдова). Очікувано, ця дорога раніше не була задіяна під перевезення вантажів, відтак пропускна здатність її значно обмежена", - йдеться у повідомленні.

Враховуючи перераховане вище і поточний стан справ в Україні, УЗА просить уряд створити "зелений коридор" для перевезення зернових вантажів на експорт через дунайські порти, зокрема, на ділянці поблизу села Паланки.

Наголошується, що на сьогоднішній день експорт зернових вантажів є одним із основних джерел поповнення валютних резервів держави та фінансування роботи товаровиробників. Крім того, Україна є ключовим гарантом продовольчої безпеки не тільки нашої країни, а й усього світу.

Зазначимо, що проблема розблокування морського експорту України через загрозу всесвітнього голоду перебуває у фокусі уваги світових лідерів, залишаючись невирішеною, вже понад два місяці.

При цьому на території України зберігається до 30 млн. тонн зерна, які потрібно експортувати. Тому український уряд розробив два маршрути для експорту зерна, які проходитимуть через Польщу та Румунію.