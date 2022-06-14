ЄС та США збудують зерносховища на кордоні України, щоб вивезти заблоковане в портах зерно

Євросоюз та США розробляють різні схеми вивезення зерна із заблокованих морських портів України. Зокрема, західні союзники пропонують побудувати тимчасові зерносховища на кордоні, а також усередині країни замість тих, що постраждали від воєнних дій.

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Про це повідомив президент США Джозеф Байден та пресслужба уряду України .

Американський лідер наголосив, що надзвичайно важливо знайти спосіб налагодити експорт зерна з України для стабілізації глобальних цін на продовольство. При цьому він зазначив, що вивезти зернові морем ризиковано, оскільки росіяни можуть атакувати судна.

"У нас є план: вивезти його через інші країни залізницею. Але ширина колії української залізниці відмінна від колії в Європі, тому ми збудуємо тимчасові елеватори на кордоні України. З Польщею, в тому числі. Таким чином, ми зможемо переправити зерно з українських вагонів до зерносховищ, до європейських вагонів і далі завантажити на судна", — резюмував Байден.

У Кабміні України уточнили, що до цього процесу мають намір приєднатися уряди європейських країн. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич зазначив, що за нинішніх низьких темпах експорту Україна може отримати дефіцит сховищ для врожаю на рівні 10–15 млн тонн.

"До війни загальна ємність зберігання становила 75 млн тонн зерна, але на сьогоднішній день сховищ залишилося лише на 60 млн тонн – решта втрачена внаслідок руйнувань та тимчасової окупації. Тому ми маємо невідкладну потребу в облаштуванні тимчасових зернових сховищ – модульних конструкцій та поліетиленових пакетів ", - розповів Дмитрасевич.

За його словами, ЄС розгляне можливість надання Україні таких тимчасових сховищ. Це не лише допоможе налагодити експорт, а й збереже врожай.

Нагадаємо, близько 25 млн тонн зерна залишаються в Україні і не можуть бути експортовані через блокаду морських портів через війну.

Тим часом, деякі країни намагаються домовитися про вивезення українського зерна саме через порти. Так, ЗМІ повідомили, що РФ і Туреччина нібито досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з порту Одеси. Президент Володимир Зеленський після цього заявив, що Україна готова до відновлення експорту зерна через Чорне море, проте на переговори з Туреччиною та Росією про це українську сторону ніхто не запрошував.