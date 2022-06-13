Німеччина планує збільшити експорт українського зерна за рахунок купівлі контейнерів

Федеральний уряд Німеччини збирається створити фонд для закупівлі зернових контейнерів для перевезення пшениці. Зазначається, що це допоможе прискорити експорт зерна із України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

"Ми робимо все можливе, щоб зерно можна було перевозити з України залізницею, щоб запобігти глобальному голоду", — про це каже уповноважений уряду з питань залізничних перевезень Міхаель Тойрер.

Також обговорюється надання допомоги з терміналами для перевантаження зерна на українському кордоні. Крім того, Асоціація сільськогосподарських торговців в Німеччині виступає за спрощення перетину зовнішнього кордону ЄС для зернових вантажів та збільшення порогу такого вантажу на одному потязі з 40 до 44 тонн.

За оцінками Міхаеля Тойрера, "в найбільш оптимістичному випадку" з 23 мільйон тонн зерна, що зберігаються в Україні, залізницею вдасться вивезти 10 мільйонів.

Нагадаємо, що країни-учасниці Світової організації торгівлі (СОТ) підписали спільну заяву про підтримку України у війні проти Росії та пообіцяли допомогти з експортом зерна.