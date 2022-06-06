Туреччина та РФ домовилися про експорт зерна з порту Одеси, але Україна скептично до цього ставиться - Bloomberg

Російська Федерація та Туреччина досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту. Однак Україна до подібних заяв ставиться скептично, повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що уряд президента Туреччини Реджепа Ердогана запропонував військову допомогу для розмінування узбережжя Одеси та супроводу суден із зерном, але Україна ще не схвалила цей план, побоюючись, що зняття захисту може залишити життєво важливий порт відкритим для нападу Росії, про що раніше заявив голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

Водночас Туреччина сподівається, що схвалення цієї пропозиції ООН може розвіяти побоювання щодо безпеки. Очікується, що у середу, 8 червня, сторони обговорюватимуть план під час візиту міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова до Анкари. Поки що немає розуміння, чи направить Україна свого представника.

Попередній план, запропонований Туреччиною та Росією, дозволить розмінувати акваторію поблизу Одеси та гарантувати безпечний вихід кораблів із Чорного моря під егідою ООН. Метою Туреччини є створення центру у Стамбулі для моніторингу та координації вантажів.

Також Росія вимагає можливості перевіряти кораблі, які прямують до України, на наявність зброї, але Київ чинить опір цій умові.

Нагадаємо, що найближчим часом у Стамбулі має відбутися зустріч російської та української сторін за посередництвом Туреччини та ООН з метою створення дорожньої карти "зернового коридору" з українських портів.

Раніше верховний представник із закордонних справ та політики безпеки ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити у міжнародній торгівлі зерном.