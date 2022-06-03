Туреччина купує у Росії вкрадене українське зерно, — Reuters

Український посол в Анкарі Василь Боднар заявив, що Туреччина входить до обмеженого кола країн, які купують зерно, яке Росія вкрала в України. Про це повідомляє Reuters.

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Боднар, як стверджують у виданні, також повідомив журналістам, що звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу у розслідуванні, хто причетний до постачання зерна транзитом через турецькі води.

Турецька влада офіційно ще не відреагувала на заяву.

Зазначимо, що раніше агентство "Анадолу" повідомляло, що Туреччина створює "Дорожню карту" для врегулювання під керівництвом ООН глобальної продовольчої кризи, спровокованої російсько-українською війною. Цей проект, як заявляє Анкара, забезпечить функціональність "Зернового коридору".

Відомо, що цю ідею позитивно оцінив президент країни-агресора Володимир Путін та, як стверджують у AA , український лідер Володимир Зеленський.

Зазначимо, що проблема розблокування морського експорту України через загрозу всесвітнього голоду перебуває у фокусі уваги світових лідерів, залишаючись невирішеною, вже понад два місяці. Україна наполягає на тому, що Росія має негайно розблокувати українські порти, припинити обстріл прибережних міст, відвести військово-морський флот на відстань, яка запобігатиме нападу на торгові судна, і не створювати перешкод для міжнародної навігації.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ України вважає, що країни, які купили у Росії українське зерно, будуть співучасниками мародерства.

Джерело фото:ua.depositphotos.com