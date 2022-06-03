Турция покупает у России украденное украинское зерно, — Reuters

Украинский посол в Анкаре Василий Боднар заявил, что Турция входит в ограниченный круг стран, покупающих зерно, которое Россия украла у Украины. Об этом сообщает Reuters.

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Боднар, как утверждают в издании, также сообщил журналистам, что обратился за помощью к турецким властям и Интерполу в расследовании, кто причастен к поставкам зерна транзитом через турецкие воды.

Турецкие власти официально еще не отреагировали на заявление.

Отметим, что ранее агентство "Анадолу" сообщало, что Турции создает "Дорожную карту" для урегулирования под руководством ООН глобального продовольственного кризиса, спровоцированного российско-украинской войной. Этот проект, как заявляет Анкара, обеспечит функциональность "Зернового коридора".

Известно, что эту идею позитивно оценил президент страны-агрессора Владимир Путин и, как утверждают в AA, украинский лидер Владимир Зеленский.

Отметим, что проблема разблокирования морского экспорта Украины из-заугрозы всемирного голода находится в фокусе внимания мировых лидеров, оставаясь нерешенной, уже более двух месяцев. Украина настаивает на том, что Россия должна немедленно разблокировать украинские порты, прекратить обстрелы прибрежных городов, отвести военно-морской флот на расстояние, которое предотвратит нападение на торговые суда, и не создавать препятствий для международной навигации.

Тем временем российское торговое судно с украденным в Украине зерном обнаружили в сирийском порту Латакия.Отметим, что Министерство иностранных дел Украины считает, что страны, купившие у России украинское зерно, будут соучастниками мародерства.

Источник фото: ua.depositphotos.com