"Укрзализныця" и польский перевозчик PKP Cargo внедрят нестандартную транспортировку зерна

Предлагается транспортировать грузы полувагонами, на которых можно размещать биг-беги с зерновыми.

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Представители "Укрзализныци" и крупнейшего польского перевозчика PKP Cargo обсудили возможность использования нестандартных вариантов для транспортировки зерна. Речь шла об использовании для перевозок зерновых не традиционных вагонов-зерновозов, а другого подвижного состава.

Об этом сообщил портал Rail.insider.

Представитель польского перевозчика PKP Cargo Станислав Войтович пояснил, что в Польше пока не хватает зерновозов, предназначенных для курсирования по европути. Поэтому он предложил транспортировать грузы полувагонами, на которых можно размещать биг-беги с зерновыми.

По словам президента Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николая Горбачева, главное согласовать этот способ транспортировки с принимающей стороной.

"Если мы привезем биг-беги в порт Гданьск, смогут ли они принять их", - говорит Горбачев.

Железнодорожники Польши и Украины договорились рассмотреть возможность таких перевозок по заявкам грузоотправителей для увеличения транспортировки зерновых.

Напомним, что Турция ведет переговоры с Украиной и Россией по открытию коридоров для экспорта зерна.