В мире запасов пшеницы осталось всего на 10 недель, — ООН

Всего в мире запасов пшеницы на складах осталось только на 10 недель из-за войны в Украине, санкций против РФ и из-за того, что Индия запретила экспорт зерновых.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявила генеральный директор сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер Совету Безопасности ООН.

"Я хочу начать с того, что прямо скажу, что российско-украинская война не стала причиной кризиса продовольственной безопасности. Это просто подлило масла в огонь, который давно тлел. Кризис, который мы обнаружили задолго до пандемии COVID-19, выявил хрупкость наших цепочек поставок", - сказала Менкер.

Она добавила, что в случае, если война закончится завтра, проблема продовольственной безопасности не исчезнет в ближайшее время без согласованных действий.

Поэтому исходя из нынешней ситуации 400 млн человек могут столкнуться с последствиями продовольственного кризиса.

"Сегодняшние условия хуже, чем в 2007 и 2008 годах. Важно отметить, что в настоящее время наблюдается самый низкий уровень запасов зерна, который когда-либо видел мир, в то время как доступ к удобрениям сильно ограничен, а засуха в регионах, где выращивают пшеницу, является самой экстремальной за последние 20 лет. Аналогичные проблемы с запасами также относятся к кукурузе и другим зерновым. Правительственные оценки не складываются", - сказала Менкер.

Напомним, что Индия в 4 раза сократила импорт украинского подсолнечного масла.