Индия в 4 раза сократила импорт украинского подсолнечного масла

Индия является одним из основных импортеров украинского подсолнечного масла. По итогам 2022 года Индия заняла второе место среди покупателей подсолнечного масла в Украине после стран Евросоюза.

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Так, Индия в апреле увеличила импорт пальмового масла на 6% по сравнению с предыдущим месяцем, так как соевое и подсолнечное масла значительно подорожали из-за ограничения поставок.

Об этом сообщает Times of India.

В апреле в Индию было доставлено 572,5 тыс тонн пальмового масла по сравнению с 539,8 тыс тонн в марте.

В то же время импорт подсолнечного масла в Индию упал до 54,4 тыс тонн в прошлом месяце по сравнению с 212,5 тыс тонн в марте, так как поставки от основного поставщика Украины прекратились из-за военных действий.

Напомним, что G7 создадут альянс, чтобы предотвратить глобальный голод в мире.