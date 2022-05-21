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Індія в 4 рази скоротила імпорт української соняшникової олії
Індія є одним із основних імпортерів української соняшникової олії. За підсумками 2022 року Індія посіла друге місце серед покупців олії в Україні після країн Євросоюзу.
Так, Індія у квітні збільшила імпорт пальмової олії на 6% порівняно з попереднім місяцем, оскільки соєва та соняшникова олії значно подорожчали через обмеження поставок.
Про це повідомляє Times of India .
У квітні до Індії було доставлено 572,5 тис тонн пальмової олії порівняно з 539,8 тис тонн у березні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У той же час імпорт соняшникової олії до Індії впав до 54,4 тис тонн минулого місяця порівняно з 212,5 тис тонн у березні, оскільки постачання від основного постачальника України припинилося через військові дії.
Нагадаємо, що G7 створять альянс, щоб запобігти глобальному голоду у світі.