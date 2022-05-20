G7 создадут альянс, чтобы предотвратить глобальный голод — СМИ

Министры развития стран "Большой семерки" решили создать новый альянс для обеспечения глобальной продовольственной безопасности на фоне угрозы глобального голода, из-за продовольственной блокады, которую устроила РФ. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на агентство dpa.

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Основная задача альянса — организовать финансирование и сотрудничество государств, для снабжения населения мира продовольствием.

Украина является лидером мирового рынка по поставкам зерновых, при этом Россия блокирует украинские порты с зерном. Это, как отмечают эксперты, может привести к глобальному голоду. Кроме того, Индия ввела запрет на экспорт зерновых и это только усугубило проблему. В результате цена на пшеницу поднялась до рекордно высокого уровня.

"Ужасные последствия агрессивной войны России выходят далеко за пределы Украины. Существует риск голода, потому что Путин использует голод как оружие", — считает министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.

Именно она предложила создать альянс, чтобы предотвратить глобальный голод.

Напомним, ранее в ООН заявили, что если украинские морские порты немедленно не будут разблокированы Россией для экспорта, мир ожидает глобальный продовольственный кризис. В свою очередь президент Владимир Зеленский отмечает, что помощь Украине, в первую очередь поставками оружия для отражения российской агрессии, сейчас следует рассматривать и как содействие продовольственной безопасности в мире.