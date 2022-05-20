G7 створять альянс, щоб запобігти глобальному голоду

Міністри розвитку країн "Великої сімки" вирішили створити новий альянс для забезпечення глобальної продовольчої безпеки на тлі загрози глобального голоду через продовольчу блокаду, яку влаштувала РФ. Про це повідомляє Spiegel із посиланням на агентство dpa.

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Основне завдання альянсу — організувати фінансування та співпрацю держав для постачання населенню світу продовольством.

Україна є лідером світового ринку з постачання зернових, при цьому Росія блокує українські порти із зерном. Це, як зазначають експерти, може призвести до глобального голоду. Крім того, Індія запровадила заборону на експорт зернових і це лише посилило проблему. В результаті, ціна на пшеницю піднялася до рекордно високого рівня.

"Жахливі наслідки агресивної війни Росії виходять далеко за межі України. Існує ризик голоду, тому що Путін використовує голод як зброю", - вважає міністр ФРН з питань економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце.

Саме вона запропонувала створити альянс, щоб запобігти глобальному голоду.

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що якщо українські морські порти негайно не будуть розблоковані Росією для експорту, світ очікує на глобальну продовольчу кризу. У свою чергу, президент Володимир Зеленський зазначає, що допомогу Україні, насамперед постачанням зброї для відображення російської агресії, зараз слід розглядати і як сприяння продовольчій безпеці у світі.