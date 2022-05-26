Туреччина веде переговори з Україною та Росією щодо відкриття коридорів для експорту зерна

Туреччина веде переговори з Росією та Україною щодо відкриття експортного коридору українського зерна через протоку Босфор.

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Про це пише агентство Reuters.

"Туреччина веде переговори як з Росією, так і з Україною щодо експорту зерна з України", - заявив виданню високопоставлений турецький чиновник.

За його словами, переговори все ще продовжуються.

Турецький чиновник додав, що із відкриттям коридору з Туреччини виникне попит на це зерно для доставки на цільові ринки.

Офіс президента Реджепа Ердогана поки що не коментує переговори.

Днем раніше високопоставлений європейський дипломат, виступаючи на умовах анонімності, заявив, що "Туреччина готова зробити свій внесок у свого роду моніторинг цього експорту з Одеси через Чорне море, тому що Туреччина традиційно дуже сильна у Чорному морі і готова допомогти".

За словами голови стамбульської консалтингової компанії Bosphorus Observer Йорука Ісіка, Туреччина вже має два фрегати, два підводні човни та півдюжини патрульних і швидкохідних кораблів у Чорному морі для такої місії.

Зазначимо, у світі запасів пшениці на складах залишилося лише на 10 тижнів, оскільки війна порушила логістику та підірвала продовольчу безпеку.

Також Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш добивається високої угоди з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відкрити український експорт продовольства на світові ринки та запобігти потенційному глобальному дефіциту продовольства.