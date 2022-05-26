Турция ведет переговоры с Украиной и Россией об открытии коридоров для экспорта зерна

Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по открытию экспортного коридора украинского зерна через пролив Босфор.

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Об этом пишет агентство Reuters.

"Турция ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной об экспорте зерна из Украины", — заявил изданию высокопоставленный турецкий чиновник.

По его словам, переговоры все еще продолжаются.

Турецкий чиновник добавил, что с открытием коридора из Турции возникнет спрос на это зерно для доставки на целевые рынки.

Офис президента Реджепа Эрдогана пока не комментирует переговоры.

Днем ранее высокопоставленный европейский дипломат, выступая на условиях анонимности заявил, что "Турция готова внести свой вклад в своего рода мониторинг этого экспорта из Одессы через Черное море, потому что Турция традиционно очень сильна в Черном море и готова помочь".

По словам главы стамбульской консалтинговой компании Bosphorus Observer Йорука Исика, у Турции уже есть два фрегата, две подводные лодки и полдюжины патрульных и быстроходных кораблей в Черном море для такой миссии.

Отметим, в мире запасов пшеницы на складах осталось только на 10 недель, так как война нарушила логистику и подорвала продовольственную безопасность.

Также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш добивается высокого соглашения с Россией, Турцией и другими странами, чтобы открыть украинский экспорт продовольствия на мировые рынки и предотвратить потенциальный глобальный дефицит продовольствия.