Зеленський розповів, скільки зерна росіяни заблокували у портах України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава розглядає різні варіанти розблокування портів. Один із них – військовий, і для цього вже запросили відповідне озброєння.

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Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив на спільному із прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою брифінгу у Києві, передає кореспондент Укрінформу, передає Укрінформ.

"22 млн тонн сьогодні заблоковано, а росіяни ще постійно крадуть і кудись його вивозять. Треба розблокувати ці шляхи, бо у світі буде криза. Розблокувати можна різними шляхами. Один із шляхів — військовий. Тому ми з такими запитами щодо відповідної зброї звертаємось до партнерів", - повідомив Зеленський.

Раніше в ООН заявили, що якщо українські морські порти негайно не будуть розблоковані Росією для експорту, світ очікує на глобальну продовольчу кризу.

Нагадаємо, що росіяни крадуть в українців зерно, олію, овочі та сільськогосподарську техніку.