Україна готова створити умови для відновлення експорту з Одеського порту, але немає гарантій від РФ, - Кулеба

Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту, але наразі немає гарантій від Російської Федерації щодо ненападу.

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Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту. Питання у тому, як зробити так, щоб Росія не скористалася торговим шляхом для нападу на Одесу. Гарантій від Росії поки що немає", - написав голова МЗС.

Також він зазначив, що Україна намагається знайти рішення у цьому питанні разом з ООН та партнерами.

Нагадаємо, найближчим часом у Стамбулі відбудеться зустріч російської та української сторін за посередництвом Туреччини та ООН з метою створення дорожньої карти "зернового коридору" з українських портів.

Водночас, український посол в Анкарі Василь Боднар заявив, що Туреччина входить до обмеженого кола країн, які купують зерно, яке Росія вкрала в України.