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Україна готова створити умови для відновлення експорту з Одеського порту, але немає гарантій від РФ, - Кулеба
Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту, але наразі немає гарантій від Російської Федерації щодо ненападу.
Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.
"Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту. Питання у тому, як зробити так, щоб Росія не скористалася торговим шляхом для нападу на Одесу. Гарантій від Росії поки що немає", - написав голова МЗС.
Також він зазначив, що Україна намагається знайти рішення у цьому питанні разом з ООН та партнерами.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, найближчим часом у Стамбулі відбудеться зустріч російської та української сторін за посередництвом Туреччини та ООН з метою створення дорожньої карти "зернового коридору" з українських портів.
Водночас, український посол в Анкарі Василь Боднар заявив, що Туреччина входить до обмеженого кола країн, які купують зерно, яке Росія вкрала в України.