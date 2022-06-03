Украина готова создать условия для возобновления экспорта из Одесского порта, но нет гарантий от РФ, - Кулеба

Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из Одесского порта, но на данный момент нет гарантий от Российской Федерации о ненападении.

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Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из Одесского порта. Вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не воспользовалась торговым путем для нападения на Одессу. Гарантий от России пока нет", - написал глава МИД.

Также он отметил, что Украина пітается найти решения в данном вопросе вместе с ООН и партнерами.

Напомним, в ближайшее время в Стамбуле состоится встреча российской и украинской сторон при посредничестве Турции и ООН с целью создания дорожной карты "зернового коридора" из украинских портов.

В то же время, украинский посол в Анкаре Василий Боднар заявил, что Турция входит в ограниченный круг стран, покупающих зерно, которое Россия украла у Украины