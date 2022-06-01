В 2022 году урожай зерновых и масличных в Украине может составить 66,5 млн тонн, экспорт - 30 млн тонн

В 2022 году урожай зерновых и масличных культур в Украине может составить 66,5 млн тонн с площади около 18,8 млн га. При этом экспорт в текущем году может составить 30 млн тонн зерновых и масличных культур при условии увеличения пропускной способности переходов на границе украины вдвое. Об этом сообщает Украинская зерновая ассоциация.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"В текущем году Украина может получить урожай зерновых и масличных культур около 66,5 млн тонн с площади около 18,8 млн га. При этом экспорт из Украины в новом сезоне может достичь 30 млн тонн при условии увеличения вдвое пропускной способности переходов на границах Украины. В условиях нынешней пропускной способности Украина может рассчитывать на объем экспорта 12-18 млн тонн в 2022/2023 маркетинговом году", - сказано в сообщении.

Согласно ему, переходные остатки в 2021/2022 маркетинговом составят около 25 млн тонн, а в 2022/2023 МГ по оптимистическим прогнозам могут увеличиться до 31 млн тонн, а по пессимистическим – около 43 млн тонн.

Урожай пшеницы в Украине в этом году ожидается на уровне 19,2 млн тонн, что обычно существенно ниже рекорда прошлого года (33 млн тонн), однако этот показатель в три раза больше, чем Украина потребляет пшеницы в год. При этом переходные запасы пшеницы прошлого урожая составляют около 10 млн тонн. Экспорт пшеницы в 2022/2023 МГ с учетом крупных переходных запасов может составить около 10 млн тонн.

Ячменя в этом году аграрии могут собрать на уровне 6,6 млн тонн (в 2021 – 10,1 млн тонн), а экспорт в 2022/2023 МГ ожидается на уровне 2 млн тонн. Урожай кукурузы в новом сезоне ожидается на уровне 26,1 млн тонн (в прошлом году 37,6 млн т), при этом экспорт может составить около 15 млн тонн.

Урожай подсолнечника ожидается на уровне 9 млн тонн (в 2021 – 16,9 млн т). Урожай рапса прогнозируется на уровне 1,5 млн тонн (в 2021 – 2,9 млн тонн), при этом экспорт 2022/2023 МГ ожидается на уровне 1,3 млн тонн. Урожай сои ожидается на уровне 2,1 млн тонн (в 2021 – 3,5 млн тонн), а экспорт 2022/2023 МГ можно ожидать на уровне 0,8 млн тонн.

"В целом экспорт зерновых и масличных в 2022/2023 МГ можно ожидать на уровне 30 млн тонн, если Украина в условиях блокады черноморских портов сможет увеличить пропускную способность других логистических направлений вдвое, в том числе железнодорожных переходов на границах со странами ЕС. На сегодняшний день пропускная способность альтернативных маршрутов составляет не более 1,5 млн т в месяц. Украина и страны партнеры, а также ЕС на всех уровнях, работают над тем, чтобы увеличить пропускную способность альтернативных логистических путей, убрав все бюрократические и технические препятствия. Чтобы Украине достичь показателя экспорта в 30 млн. тонн, нужно увеличить пропускную способность на границах ЕС до 3 млн. тонн в месяц", - сообщает ассоциация

Украина гарантированно будет иметь достаточные запасы зерна, в то время как остальные страны мира недополучат значительное количество зерна из Украины из-за войны России против Украины, что приведет к росту цен и продовольственной инфляции даже в развитых странах.

"Нехватка и дороговизна продовольствия может вызвать по оценкам ООН голод во многих бедных странах мира, массовые протесты и беспорядки, и как следствие массовую миграцию людей из стран Африки и Ближнего Востока в ЕС", - сказано в сообщении.

Напомним, в 2022 году Украина засеяла на 25-30% меньше культур, чем в прошлом году: уменьшились объемы посевной яровой кукурузы, а фермеры из-за проблем с логистикой, топливом и техникой переходят на посевную более дешевых культур.