Украина засеяла на треть меньше культур, чем в 2021 году, — министр аграрной политики

Украина засеяла на 25-30% меньше культур, чем в прошлом: уменьшились объемы посевной яровой кукурузы, а фермеры из-за проблем с логистикой, топливом и техникой переходят на посевную более дешевых культур.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом во время брифинга заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

"Посевная кампания в Украине, несмотря на обстоятельства, происходит достаточно активно. Есть понятные сложности. В первую очередь они связаны с логистикой. Фермеры и агропредприятия тратят меньше денег на базовые вещи. На посевной материал они тратят меньше, но не критично. У них меньше денег на гербициды. Они экономят, учитывая перебои с дизелем", – заявил он.

Сольский добавил, что отставание посевной кампании по времени вызвано комендантским часом, а также тем фактом что часть техники и людей сейчас на фронте.

"Мы видим отставание посевной в зависимости от культур и регионов от 25-30%. Кроме имеющихся проблем, погода вносит свои коррективы. В этом году холоднее, чем в прошлом. Поэтому смещается посев на более позднее время. Фермеры переходят на посевную более дешевую культуру. В частности, на яровую пшеницу. Вторая тенденция – переход на другие культуры, которые на гектар дают меньшую урожайность. Мы отмечаем смещение объема посевных в сторону подсолнуха и сои", – подчеркнул глава министерства.

Напомним, Украина в ходе посевной-2022 засеяла основными сельскохозяйственными культурами 7,1 миллиона га земель, что составляет 49,3% от запланированных на текущий сезон 14,4 миллиона га.