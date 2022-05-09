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Україна засіяла на третину менше культур, ніж минулого року, — міністр аграрної політики
Україна засіяла на 25-30% менше культур, ніж минулого: зменшилися обсяги посівної ярої кукурудзи, а фермери через проблеми з логістикою, паливом та технікою переходять на посівну дешевші культури.
Про це під час брифінгу заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.
"Посівна кампанія в Україні, незважаючи на обставини, відбувається досить активно. Є зрозумілі складнощі. Насамперед вони пов'язані з логістикою. Фермери та агропідприємства витрачають менше грошей на базові речі. На посівний матеріал вони витрачають менше, але не критично. У них менше грошей на гербіциди. Вони економлять з огляду на перебої з дизелем", – заявив він.
Сольський додав, що відставання посівної кампанії за часом викликане комендантською годиною, а також тим фактом, що частина техніки та людей зараз на фронті.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми бачимо відставання посівної залежно від культур та регіонів від 25-30%. Крім наявних проблем, погода вносить свої корективи. Цього року холодніше, ніж минулого. Тому зміщується посів на пізніший час. Фермери переходять на посівну дешевшу культуру. Зокрема, на яру пшеницю. Друга тенденція – перехід на інші культури, які на гектар дають меншу врожайність. Ми відзначаємо зміщення обсягу посівних у бік соняшника та сої", – наголосив глава міністерства.
Нагадаємо, Україна під час посівної-2022 засіяла основними сільськогосподарськими культурами 7,1 мільйона га земель, що становить 49,3% від запланованих на поточний сезон 14,4 мільйона га.