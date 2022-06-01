У 2022 році врожай зернових та олійних в Україні може становити 66,5 млн тонн, експорт – 30 млн тонн

У 2022 році врожай зернових та олійних культур в Україні може становити 66,5 млн. тонн з площі близько 18,8 млн. га. При цьому експорт у поточному році може становити 30 млн тонн зернових та олійних культур за умови збільшення пропускної спроможності переходів на кордоні України вдвічі. Про це повідомляє Українська зернова асоціація.

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"Цього року Україна може отримати врожай зернових та олійних культур близько 66,5 млн. тонн з площі близько 18,8 млн. га. При цьому експорт з України в новому сезоні може досягти 30 млн. тонн за умови збільшення вдвічі пропускної спроможності переходів на кордонах України. "В умовах нинішньої пропускної спроможності Україна може розраховувати на обсяг експорту 12-18 млн тонн у 2022/2023 маркетинговому році", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, перехідні залишки у 2021/2022 маркетинговому складуть близько 25 млн тонн, а у 2022/2023 МР за оптимістичними прогнозами можуть збільшитися до 31 млн тонн, а за песимістичними – близько 43 млн тонн.

Урожай пшениці в Україні цього року очікується на рівні 19,2 млн тонн, що зазвичай суттєво нижче за рекорд минулого року (33 млн тонн), проте цей показник утричі більший, ніж Україна споживає пшениці на рік. При цьому перехідні запаси пшениці минулого врожаю становлять близько 10 млн. тонн. Експорт пшениці в 2022/2023 МР з урахуванням великих перехідних запасів може становити близько 10 млн. тонн.

Ячменю цього року аграрії можуть зібрати на рівні 6,6 млн тонн (2021 – 10,1 млн тонн), а експорт у 2022/2023 МР очікується на рівні 2 млн тонн. Урожай кукурудзи в новому сезоні очікується на рівні 26,1 млн. тонн (торік 37,6 млн. тонн), при цьому експорт може становити близько 15 млн. тонн.

Урожай соняшника очікується на рівні 9 млн тонн (у 2021 – 16,9 млн т). Урожай ріпаку прогнозується на рівні 1,5 млн тонн (у 2021 – 2,9 млн тонн), при цьому експорт 2022/2023 МР очікується на рівні 1,3 млн тонн. Урожай сої очікується на рівні 2,1 млн тонн (у 2021 – 3,5 млн тонн), а експорт 2022/2023 МР очікується на рівні 0,8 млн тонн.

"Загалом експорт зернових та олійних у 2022/2023 МР очікується на рівні 30 млн тонн, якщо Україна в умовах блокади чорноморських портів зможе збільшити пропускну спроможність інших логістичних напрямків удвічі, у тому числі залізничних переходів на кордонах із країнами ЄС. На сьогоднішній день пропускна спроможність альтернативних маршрутів становить не більше 1,5 млн т на місяць.Україна та країни-партнери, а також ЄС на всіх рівнях, працюють над тим, щоб збільшити пропускну спроможність альтернативних логістичних шляхів, прибравши всі бюрократичні та технічні перешкоди.Для України досягти показника експорту у 30 млн. тонн, потрібно збільшити пропускну спроможність на кордонах ЄС до 3 млн. тонн на місяць", - повідомляє асоціація

Україна гарантовано матиме достатні запаси зерна, тоді як решта країн світу недоотримає значної кількості зерна з України через війну Росії проти України, що призведе до зростання цін та продовольчої інфляції навіть у розвинених країнах.

"Брак і дорожнеча продовольства може викликати за оцінками ООН голод у багатьох бідних країнах світу, масові протести та заворушення, і як наслідок масову міграцію людей з країн Африки та Близького Сходу до ЄС", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у 2022 році Україна засіяла на 25-30% менше культур, ніж минулого року: зменшилися обсяги посівної ярої кукурудзи, а фермери через проблеми з логістикою, паливом та технікою переходять на посівну більш дешевих культур.