Туреччина, Україна, РФ та ООН підготували "дорожню карту" для виведення суден із зерном з українських портів, - ЗМІ

Найближчим часом у Стамбулі відбудеться зустріч російської та української сторін за посередництвом Туреччини та ООН з метою створення дорожньої карти "зернового коридору" з українських портів.

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Про це повідомляє турецьке видання "Анадолу" із посиланням на джерела.

Зазначається, що найближчим часом у Стамбулі відбудеться зустріч представників України, Туреччини РФ та ООН, щоб обговорити вивезення зерна з українських портів.

Також видання повідомляє, що у Стамбулі створять Центр із взаємодії Москви та Києва у питанні виведення суден із зерном.

У рамках цієї ініціативи на світові ринки планують вивезти близько 20 мільйонів тонн зерна.

На зустрічі планується обговорити маршрут, страхування, безпеку суден, розмінування портів та склад командного центру для цієї операції.

Офіційних підтверджень цієї інформації поки що немає.

Зазначимо, що проблема розблокування морського експорту України через загрози всесвітнього голоду перебуває у фокусі уваги світових лідерів, залишаючись невирішеною, вже понад два місяці.

Україна при цьому наполягає на тому, що Росія має негайно розблокувати українські порти, припинити обстріл прибережних міст, відвести військово-морський флот на відстань, яка запобігатиме нападу на торгові судна, і не створювати перешкод для міжнародної навігації.

Нагадаємо, що днями президент Франції Емманюель Макрон запропонував президенту РФ Володимиру Путіну ініціювати резолюцію в ООН із "чіткими рамками" операції з розблокування експорту українського зерна через Одеський порт.