Тарас Висоцький розповів про варіанти відновлення експорту зерна через українські морські порти

За його словами, є декілька варіантів, як відновити експорт українського зерна через морські порти.

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Один із них – військові конвої, які нерідко застосовуються в міжнародній практиці. Наприклад, військові супроводжують грузи до берегів Сомалі, де є великий ризик піратських нападів, до Північної Кореї. Про це розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Інший фактор – це забезпечення України достатньою кількістю протикорабельної зброї, яку можна у нас розмістити і гарантувати відсіч російського морського флоту", – каже Тарас Висоцький.

Він також прокоментував перемовини Уряду з міжнародними партнерами щодо вивозу зерна морем, адже українські порти досі заблоковані.

"Тема забезпечення міжнародної продовольчої безпеки, а її неможливо реалізувати без експорту сільгосппродукції з України, обговорюється щоденно. Ми це робимо з міжнародними організаціями, на кшталт ООН, а також безпосередньо з країнами ЄС, Великобританією, США, з країнами-імпортерами нашого зерна. Усі вже зрозуміли, що є буквально декілька тижнів для того, щоб розблокувати порти, в тому числі військовим шляхом, і відновити експорт. Бо хоча і є альтернативи, які дозволяють експортувати, але йдеться про незначні обсяги в порівнянні з портами", – зазначив Тарас Висоцький.

Агресор, на думку Тараса Висоцького, може відбирати і вже новий врожай. Адже на нині тимчасово окупованих територіях є значна частина посівів в сівозміні озимої пшениці. Українські фермери її посіяли в мирний час восени 2021 року, і вона зараз в хорошому вегетаційному стані.

"Ми надіємося, що до початку збору, який у південних регіонах розпочнеться буквально за декілька тижнів, все-таки вдасться перемогти і деокупувати ці території, бо за інших обставин поведінка окупантів вказує на високу ймовірність просто прямих крадіжок цього збіжжя", – переконаний перший заступник Міністра.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" та польський перевізник PKP Cargo впроваджувати нестандартне транспортування зерна.