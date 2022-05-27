Зеленський: ціни на зерно можуть катастрофічно зрости

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через російську агресію ціни на зернові культури на світових ринках можуть різко зрости. Щоб уникнути цього, Україні потрібно поставити на ринок зерно, заблоковане в портах.

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Про це глава держави повідомив 27 травня, виступаючи в Індонезійському аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia.

"Ціни на зернові, а згодом — і на продовольство можуть катастрофічно зрости. Нині 22 мільйони тонн зернових в Україні перебувають у сховищах. Ми не можемо направити їх на світовий ринок, де вони потрібні зараз, у цей час", – розповів президент.

Він наголосив, що це вже відображається на цінах на зерно. Крім того, іншим країнам доводиться скорочувати свій експорт, щоб стабілізувати ціни на внутрішніх ринках.

"Ми працюємо над переведенням нашого експорту на нові маршрути, щоб постачати зерно на світовий ринок залізницею", - додав Зеленський.

Зазначимо, що всього у світі запасів пшениці на складах залишилося лише на 10 тижнів через війну в Україні, санкції проти РФ та через те, що Індія заборонила експорт зернових. Для вирішення проблеми Туреччина веде переговори з Росією та Україною щодо відкриття експортного коридору українського зерна через протоку Босфор.