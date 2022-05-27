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Зеленский: цены на зерно могут катастрофически вырасти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за российской агрессии цены на зерновые культуры на мировых рынках могут резко вырасти. Чтобы избежать этого, Украине нужно поставить на рынок свое зерно, заблокированное в портах.
Об этом глава государства сообщил 27 мая, выступая в индонезийском аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia.
"Цены на зерновые, а впоследствии — и на продовольствие, могут катастрофически вырасти. В настоящее время 22 миллиона тонн зерновых в Украине находятся в хранилищах. Мы не можем направить их на мировой рынок, где они необходимы сейчас, в это время", – рассказал президент.
Он подчеркнул, что это уже отображается на ценах на зерно. В добавок, другим странам приходится сокращать свой экспорт, чтобы стабилизировать цены на внутренних рынках.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы работаем над переводом нашего экспорта на новые маршруты, чтобы поставлять зерно на мировой рынок по железной дороге", — добавил Зеленский.
Отметим, что всего в мире запасов пшеницы на складах осталось только на 10 недель из-за войны в Украине, санкций против РФ и из-за того, что Индия запретила экспорт зерновых. Для решения проблемы Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по открытию экспортного коридора украинского зерна через пролив Босфор.