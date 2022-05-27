Зеленский: цены на зерно могут катастрофически вырасти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за российской агрессии цены на зерновые культуры на мировых рынках могут резко вырасти. Чтобы избежать этого, Украине нужно поставить на рынок свое зерно, заблокированное в портах.

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Об этом глава государства сообщил 27 мая, выступая в индонезийском аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia.

"Цены на зерновые, а впоследствии — и на продовольствие, могут катастрофически вырасти. В настоящее время 22 миллиона тонн зерновых в Украине находятся в хранилищах. Мы не можем направить их на мировой рынок, где они необходимы сейчас, в это время", – рассказал президент.

Он подчеркнул, что это уже отображается на ценах на зерно. В добавок, другим странам приходится сокращать свой экспорт, чтобы стабилизировать цены на внутренних рынках.

"Мы работаем над переводом нашего экспорта на новые маршруты, чтобы поставлять зерно на мировой рынок по железной дороге", — добавил Зеленский.

Отметим, что всего в мире запасов пшеницы на складах осталось только на 10 недель из-за войны в Украине, санкций против РФ и из-за того, что Индия запретила экспорт зерновых. Для решения проблемы Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по открытию экспортного коридора украинского зерна через пролив Босфор.