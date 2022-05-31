Макрон предложил Путину согласовать в ООН резолюцию по экспорту украинского зерна

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту РФ Владимиру Путину инициировать резолюцию в ООН по разблокировке морского порта в Одессе для экспорта украинского зерна.

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Об этом Макрон сказал в комментарии журналистам, сообщает Елисейский дворец.

По его словам, данную проблему важно решит как можно быстрее.

"В дискуссии, которая состоялась при участии Олафа Шольца в прошлую субботу, я предложил президенту Путину, что мы выступаем с инициативой резолюции в Организации Объединенных Наций, чтобы дать очень четкие рамки для этой операции (по экспорту украинского зерна - ред.)", - заявил глава французского государства.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что государство рассматривает разные варианты разблокировки своих портов. Один из них - военный, и для этого уже запросили соответствующее вооружение. По состоянию на 21 мая, в Украине на экспорт заблокировано 22 млн тонн зерна.