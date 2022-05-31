Макрон запропонував Путіну погодити в ООН резолюцію щодо експорту українського зерна

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував президенту РФ Володимиру Путіну ініціювати резолюцію в ООН щодо розблокування морського порту в Одесі для експорту українського зерна.

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Про це Макрон сказав у коментарі журналістам, повідомляє Єлисейський палац.

За його словами, цю проблему важливо вирішить якнайшвидше.

"У дискусії, яка відбулася за участю Олафа Шольца минулої суботи, я запропонував президенту Путіну, що ми виступаємо з ініціативою резолюції в Організації Об'єднаних Націй, щоб дати дуже чіткі рамки для цієї операції (щодо експорту українського зерна – ред.)", - заявив глава французької держави .

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що держава розглядає різні варіанти розблокування своїх портів. Один із них – військовий, і для цього вже запросили відповідне озброєння. Станом на 21 травня в Україні на експорт заблоковано 22 млн. тонн зерна.