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Туреччина може стати посередником у розблокуванні українських портів, - Зеленський
За словами Володимира Зеленського, Україна готова до вивезення зерна.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, передає "Суспільне".
"Ми ламаємо риторику Росії, що це ми не хочемо вивозити і провокуємо продовольчу кризу. Ми готові, але нам потрібний коридор безпеки", - сказав Зеленський.
Так, за його словами, Україна готова до вивезення зерна. А найкращими гарантіями для розблокування українських портів стане розміщення озброєння в Україні, зокрема протикорабельних систем.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що 22 млн. тонн зерна заблоковано в портах України.
Нагадаємо, що Російська Федерація та Туреччина досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту. Проте Україна до таких заяв відноситься скептично.