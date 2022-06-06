Туреччина може стати посередником у розблокуванні українських портів, - Зеленський

За словами Володимира Зеленського, Україна готова до вивезення зерна.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, передає "Суспільне".

"Ми ламаємо риторику Росії, що це ми не хочемо вивозити і провокуємо продовольчу кризу. Ми готові, але нам потрібний коридор безпеки", - сказав Зеленський.

Так, за його словами, Україна готова до вивезення зерна. А найкращими гарантіями для розблокування українських портів стане розміщення озброєння в Україні, зокрема протикорабельних систем.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що 22 млн. тонн зерна заблоковано в портах України.

Нагадаємо, що Російська Федерація та Туреччина досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту. Проте Україна до таких заяв відноситься скептично.