Україна поки що не готова до експорту зерна через Білорусь - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна поки що не готова розглядати питання експортування свого зерна через Білорусь. Про це він сказав журналістам, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Щодо Білорусі: ця інформація відкрита. Нам пропонували їхати через Білорусь залізницею. Ми навіть розуміємо, який обсяг. Але ми розуміємо, для чого нам це пропонували. Ми поки що не готові йти за цим форматом і допомагати нашим "дружнім" сусідам", – заявив глава держави.

Зеленський також повідомив, що переговори про вивезення зерна ведуться з ООН, а також із країнами Балтії та з Польщею. За його словами, йдеться про вивезення деякого обсягу товару залізницею, проте цей напрямок не є пріоритетним через великі терміни постачання. Через порти Одеської області Україна може вивозити, як зазначив президент, 10 мільйонів тонн зернових щомісяця.

У свою чергу, президент Литви Гітанас Науседа під час свого спілкування з журналістами в понеділок категорично відкинув можливість транспортування українського зерна через Білорусь.

"Давайте спочатку подивимося з позиції України. Хочуть сказати, що потрібно упорядкувати всю інфраструктуру, треба упорядкувати рух, щоб рухалися з території України через Білорусь до країн Балтії. Чи не станеться так, що цією налагодженою інфраструктурою на якомусь етапі війни рухатиметься військова техніка у зворотному напрямку? Їм слід дуже обережно оцінювати таку перспективу", - сказав він.

Науседа підкреслив, що фактичний керівник Білорусі Олександр Лукашенко "дав зрозуміти, що підтримує російську військову агресію", а отже, про перевезення вантажів через цю країну не може бути мови і слід шукати інші альтернативи.

В даний час зерно та інша продукція з України до литовського порту Клайпеда через Польщу (з якою пострадянські країни мають різну ширину колії). За даними "Литовських залізниць", минулими вихідними вирушив уже п'ятий поїзд з України з 1,3 тисячі тонн кукурудзи.

"Наша мета - один поїзд на день. Це реально за нинішніх обмежень, без внесення будь-яких змін до інфраструктури", - зазначив спікер ЛЗ Мантас Дубаускас.

Перші три поїзди везли до Клайпеди також кукурудзу, її перевалкою займається велика стивідорна компанія Bega. Четвертий поїзд, який прибув до Литви минулого четверга, доставив цистерни з нафтою.

Раніше ЗМІ повідомляли, що глава порту Клайпеди Альгіс Латакас заявив, що "логічно дискутувати про гуманітарний коридор через Білорусь" для українського зерна, оскільки ефективна логістика такого експорту можлива лише за значного транзиту через цю країну, який був би на порядок більший за транзит через Польщу.

Нагадаємо, що Україна раніше почала відправляти експортні вантажі, зокрема зерно, через порти самої Польщі, зокрема Свіноуйсьцє та Колобжег.