Чеський залізничний оператор доставив першу партію українського зерна до німецького порту

Дочірня компанія "Чеських залізниць" ČD Cargo доставила перший вантаж українського зерна до німецького порту Браке (земля Нижня Саксонія), який далі вирушить до Єгипту.

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Як повідомляє Zdopravy.cz, перший поїзд перевіз близько 1800 тонн кукурудзи, яка була завантажена у вагони з європейською шириною колії на перевалочній станції Добра біля словацько-українського кордону.

"Ми сприймаємо це як допомогу та водночас можливість для бізнесу", - зазначив голова правління ČD Cargo Томаш Тот.

За його словами, зараз представники чеської держкомпанії ведуть інтенсивні переговори з українською стороною щодо різноманітних альтернативних маршрутів доставки зерна, у тому числі через польські та німецькі порти, так само як і через порти Адріатичного моря (у ČD Cargo є ліцензія на діяльність у всіх сусідніх країнах) .

Нагадаємо, що раніше залізниці Німеччини (Deutsche Bahn) також вирішили задіяти свій вантажний підрозділ для забезпечення експорту українського зерна, який зараз неможливий через Чорне море через російську агресію проти України.

При цьому з 6 травня на постійній основі запрацював поїзд, який доставлятиме українську кукурудзу до Австрії.

Зазначимо, що ще 28 квітня у румунському порту Констанца було завантажено українським зерном перше судно, яке вирушило з вантажем кукурудзи до Іспанії.

Проте, як зазначає міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, румунський напрямок експорту зернових уже влітку може стати проблематичним через завантаженість портів агропродукцією із сусідніх країн, зокрема Угорщини та Сербії, владу яких не вдасться переконати у пріоритетності постачань з України.

При цьому наприкінці квітня Мінагрополітики повідомляло, що Україна також шукає можливості для експорту зерна через литовські та латвійські порти. За словами Сольського, який відвідав тоді порт литовської Клайпеди, він готовий до перевантаження українського зерна, проте поки що не вирішено питання з доставкою, оскільки в транзитній для цих цілей Польщі залізничні колії вужче, ніж в Україні та країнах Балтії. Крім того, він відвідував для обговорення цього ж питання і латвійське портове місто Лієпая.

Джерело фото: ua.depositphotos.com