Чешский ж/д-оператор доставил первую партию украинского зерна в немецкий порт

Дочерняя компания "Чешских железных дорог" ČD Cargo доставила первый груз украинского зерна в немецкий порт Браке (земля Нижняя Саксония), который далее отправится в Египет.

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Как сообщает Zdopravy.cz, первый поезд перевез около 1800 тонн кукурузы, которая была загружена в вагоны с европейской шириной колеи на перевалочной станции Добра около словацко-украинской границы.

"Мы воспринимаем это как помощь и в то же время возможность для бизнеса", — отметил председатель правления ČD Cargo Томаш Тот.

По его словам, сейчас представители чешской госкомпании ведут интенсивные переговоры с украинской стороной о различных альтернативных маршрутах доставки зерна, в том числе через польские и немецкие порты, равно как и через порты Адриатического моря (у ČD Cargo есть лицензия на деятельность во всех соседних странах).

Напомним также, что ранее железные дороги Германии (Deutsche Bahn) также решили задействовать свое грузовое подразделение для обеспечения экспорта украинского зерна, который сейчас невозможен через Черное море из-за российской агрессии против Украины.

При этом с 6 мая на постоянной основе заработал поезд, который будет доставлять украинскую кукурузу в Австрию.

Отметим, что еще 28 апреля в румынском порту Констанца было загружено украинским зерном первое судно, которое отправилось с грузом кукурузы в Испанию.

Однако, как отмечает министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, румынское направление экспорта зерновых уже летом может стать проблематичным из-за загруженности портов агропродукцией из соседних стран, в частности Венгрии и Сербии, власти которых не удастся убедить в приоритетности поставок из Украины.

При этом в конце апреля Минагрополитики сообщало, что Украина также ищет возможности для экспорта зерна через литовские и латвийские порты. По словам Сольского, посетившего тогда порт литовской Клайпеды, он готов к перегрузке украинского зерна, однако пока не решен вопрос с доставкой, поскольку в транзитной для этих целей Польше железнодорожные пути уже, чем в Украине и странах Балтии. Кроме того, он посещал для обсуждения этого же вопроса и латвийский портовый город Лиепая.

Источник фото: ua.depositphotos.com