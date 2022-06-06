Украина пока не готова к экспорту зерна через Беларусь - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина пока не готова рассматривать вопрос экспортирования своего зерна через Беларусь. Об этом он сказал журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

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"Что касается Беларуси: эта информация открыта. Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим "дружественным" соседям", - заявил глава государства.

Зеленский также сообщил, что переговоры о вывозе зерна ведутся с ООН, а также со странами Балтии и с Польшей. По его словам, речь идет о вывозе некоторого объема товара по железной дороге, однако это направление не является приоритетным из-за больших сроков поставок. Через порты Одесской области же Украина может вывозить, как отметил президент, 10 миллионов тонн зерновых ежемесячно.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа в ходе своего общения с журналистами в понедельник категорически отверг возможность транспортировки украинского зерна через Беларусь.

"Давайте сначала посмотрим с позиции Украины. Хотят сказать, что нужно привести в порядок всю инфраструктуру, нужно привести в порядок движение, чтобы двигались с территории Украины через Беларусь в страны Балтии. Не случится ли так, что по этой налаженной инфраструктуре на каком-то этапе войны будет двигаться военная техника в обратном направлении? Им следует очень осторожно оценивать такую перспективу", - сказал он.

Науседа подчеркнул, что фактический руководитель Беларуси Александр Лукашенко "дал понять, что поддерживает российскую военную агрессию", а значит о перевозке грузов через эту страну не может быть и речи и следует искать другие альтернативы.

В настоящее время зерно и прочая продукция из Украины в литовский порт Клайпеда следует через Польшу (с которой у постсоветских стран разная ширина колеи). По данным "Литовских железных дорог", в минувшие выходные отправился уже пятый поезд из Украины с 1,3 тысячи тонн кукурузы.

"Наша цель - один поезд в день. Это реально при нынешних ограничениях, без внесения каких-либо изменений в инфраструктуру", - отметил спикер ЛЖД Мантас Дубаускас.

Первые три поезда везли в Клайпеду также кукурузу, ее перевалкой занимается крупная стивидорная компания Bega. Четвертый поезд, прибывший в Литву в минувший четверг, доставил цистерны с нефтью.

Ранее СМИ сообщали, что глава порта Клайпеды Альгис Латакас заявил, что "логично дискутировать о гуманитарном коридоре через Беларусь" для украинского зерна, поскольку эффективная логистика такого экспорта возможна лишь при значительном транзита через эту страну, который был бы на порядок больше транзита через Польшу.

Напомним при этом, что Украина ранее начала отправлять экспортные грузы, в том числе зерно, через порты самой Польши, в частности Свиноуйсьце и Колобжег.