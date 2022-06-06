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Транспорт
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Украинское дунайское пароходство организовало контейнерный караван для доставки грузов через Румынию

Украинское дунайское пароходство организовало контейнерный караван для доставки грузов через Румынию
Фото: УДП

Украинское дунайское пароходство расширяет контейнерные перевозки из дунайских портов в румынский порт Констанца. Как сообщают в УДП, в конце мая в Измаиле впервые был сформирован контейнерный караван в составе самоходного судна “Капитан Ширков” и пяти барж общей вместимостью 300 TEU.

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"В настоящее время разгрузочные работы в Констанце завершены. Караван уже частично (180 TEU) загружен импортным грузом. Надеемся в конце следующей недели (до 13 июня - Delo.ua) встречать наши суда в Измаиле", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что такой формат перевозок является возможностью использовать флот УДП более эффективно, поскольку караваны с зерном, как правило, вынуждены возвращаться пустыми, а контейнерные перевозки могут быть востребованы как для экспортных операций, так и для импортных.

"Мы начинали контейнерные перевозки с небольших объемов, в апреле-мае доля экспортных грузов в разы превышала импорт. Но нам удалось найти баланс, заинтересовать фрахтователей, сформировать нужные объемы груза в обоих направлениях. Наша идея сформировать контейнерный караван сработала, спрос на контейнерные перевозки будет расти – мы это уже чувствуем", - отметил руководитель УДП Дмитрий Москаленко.

Фото 2 — Украинское дунайское пароходство организовало контейнерный караван для доставки грузов через Румынию
Фото 3 — Украинское дунайское пароходство организовало контейнерный караван для доставки грузов через Румынию
Фото: УДП

Напомним также, что порт Констанца с конца апреля используется для экспорта украинского зерна, который пока невозможен из-за блокирования украинских портов вследствие российской военной агрессии.

Однако этот маршрут, как отмечал ранее министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, уже летом может стать проблематичным из-за загруженности агропродукцией из соседних стран. Сейчас Украина постепенно налаживает сухопутные и комбинированные маршруты экспорта зерна, в частности через порты Германии и Польши.

Автор:
Тимофей Беспятов