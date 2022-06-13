"Новий морський шлях": судно з українською кукурудзою прибуло до порту Іспанії

Судно з українською кукурудзою прибуло до порту на північному заході Іспанії. Це перша партія українських зернових, відправлена "новим морським шляхом", прокладеним через Балтійське море, щоб уникнути заблокованих російськими окупантами портів України.

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Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що судно Alppila з 18 000 тонн української кукурудзи прибуло рано-вранці в понеділок у порт Ла-Корунья на північному заході Іспанії і має бути розвантажене до вівторка.

Повідомляється, що це перша партія зерна, яка йшла "новим морським маршрутом", тобто через Балтійське море.

Такий маршрут дає змогу уникнути блокади Росією портів України на Чорному морі.

Зазначається, що "невелика кількість кукурудзи була відправлена із Західної України на вантажівках до Польщі та Румунії" і що кукурудза, що прибула до Іспанії, була занурена на судно в польському порту Свиноуйсьце на Балтійському морі.

Alppila — вантажне судно під фінським прапором, яке знаходилося у Свіноуйсьці наприкінці травня, потім зробило зупинки у двох німецьких портах, а потім прибуло до порту Ла-Корунья у понеділок.

Зазначимо, що проблема розблокування морського експорту України через загрозу всесвітнього голоду перебуває у фокусі уваги світових лідерів, залишаючись невирішеною, вже понад два місяці.

При цьому на території України зберігається до 30 млн. тонн зерна, які потрібно експортувати. Тому український уряд розробив два маршрути для експорту зерна, які проходитимуть через Польщу та Румунію.