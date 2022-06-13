"Новый морской путь": судно с украинской кукурузой прибыло в порт Испании

Судно с украинской кукурузой прибыло в порт на северо-западе Испании. Это первая партия украинских зерновых, отправленная "новым морским путем", проложенным через Балтийское море, чтобы избежать заблокированных российскими оккупантами портов Украины.

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Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что судно Alppila с 18 000 тонн украинской кукурузы прибыло рано утром в понедельник в порт Ла-Корунья на северо-западе Испании и должно быть разгружено ко вторнику.

Сообщается, что это первая партия зерна, которая шла по "новому морскому маршруту", то есть, через Балтийское море.

Такой маршрут позволяет избежать блокады Россией портов Украины на Черном море.

Отмечается, что "небольшие количества кукурузы были отправлены из Западной Украины на грузовиках в Польшу и Румынию" и что кукуруза, прибывшая в Испанию, была погружена на судно в польском порту Свиноуйсьце на Балтийском море.

Alppila — грузовое судно под финским флагом, которое находилось в Свиноуйсьце в конце мая, затем сделало остановки в двух немецких портах, а затем прибыло в порт Ла-Корунья в понедельник.

Отметим, что проблема разблокирования морского экспорта Украины из-за угрозы всемирного голода находится в фокусе внимания мировых лидеров, оставаясь нерешенной, уже более двух месяцев.

При этом на территории Украины хранится до 30 млн тонн зерна, которые нужно экспортировать. Поэтому украинское правительство разработало два маршрута для экспорта зерна, которые будут проходить через Польшу и Румынию.