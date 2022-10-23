РФ пытается сорвать "зерновую инициативу" – порты работают только на 20-25% возможностей

Российская Федерация сознательно прилагает усилия для блокирования полноценной работы "зернового соглашения". Из-за соответствующих действий страны-агрессора украинские порты, занимающиеся перевалкой в рамках инициативы, сейчас работают на 25-30% своих возможностей.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Несмотря на сложности, Украина продолжает выполнять свои обязанности в рамках "зерновой инициативи". В частности, 23 октября балкер PANGEO, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из порта Черноморска.

Его загрузили 40 тыс тонн пшеницы, груз предназначен для Йемена (страна в юго-западной Азии).

В этот же день из портов Одессы, Черноморска и порта "Південний" вышли 6 судов из 124,3 тыс тонн агропродукции для других стран Азии и Европы.

"В целом с 1 августа из портов Большой Одессы 380 судов экспортировали 8,5 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы", — подытожили в Мининфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Россия спровоцировала очередь из 150 судов, следовавших по украинскую агропродукцию. По вине страны-агрессора задерживался экспорт продовольствия в Египет, Тунис, Алжир, Марокко, Ливан, Ирак, Китай, Бангладеш и Индонезию, и об этой ситуации "полностью проинформированы" ООН, Турция и другие партнеры Украины.

До этого Россия угрожала прекращением действия "зернового соглашения". Украина и Турция, выступающая в качестве посредника, поддерживают продление действия сделки.