Россия снова угрожает прекращением действия "зернового соглашения" и выдвигает ООН свои требования

Россия выразила Организации Объединенных Наций озабоченность по поводу соглашения об экспорте зерна в Черном море и готова отказаться от возобновления соглашения в ноябре, если ее требования не будут рассмотрены.

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Об этом в интервью Reuters заявил Геннадий Гатилов, посол России в ООН в Женеве.

По его словам, Москва передала письмо генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу, в котором изложен список жалоб. Официальные лица ООН должны посетить Москву в воскресенье, 16 октября, чтобы обсудить продление соглашения про экспорт зерна из украинских портов Черного моря.

"Если мы увидим, что с российской стороны соглашения – экспорта российского зерна и удобрений – ничего не происходит, тогда извините, нам придется взглянуть на это по-другому", – сказал Гатилов.

Отвечая на вопрос, может ли Россия отказать в поддержке возобновления зерновой сделки из-за беспокойства, он сказал: "Есть вероятность... Мы не против поставок зерна, но это соглашение должно быть равноправным, оно должно быть честным и справедливо выполняться всеми сторонами."

Какие именно требования Россия высказала ООН, неизвестно. Гатилов отказался предоставить копию письма.

В свою очередь, представитель ООН Стефан Дюжаррик сказал: "Мы остаемся на постоянной связи с российскими официальными лицами, а также с официальными лицами Европейского Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, чтобы устранить последние препятствия для содействия экспорту российского зерна и удобрений"

Соглашение, достигнутое при посредничестве ООН и Турции в июле, открыло Украине путь к возобновлению экспорта зерна из черноморских портов, закрытых после вторжения России. В свою очередь, Москва получила гарантии на собственный экспорт зерна и удобрений.

Соглашение помогло предотвратить глобальный продовольственный кризис: Россия и Украина являются двумя крупнейшими экспортерами зерна в мире, а Россия — экспортером номер один удобрений. Но Москва неоднократно жаловалась на его исполнение, утверждая, что она все еще сталкивается с трудностями в продаже удобрений и продуктов питания.

Напомним, Украина ведет жесткие переговоры, чтобы обеспечить продолжение экспорта зерна из своих черноморских портов по истечении срока соглашения о зерновом экспорте 22 ноября.

Отметим, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о намерении ограничить вывоз украинского зерна. По мнению российского диктатора, зерно не отправляется бедным странам, нуждающимся в нем.

В свою очередь, Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в ООН и Посольство Турции в Украине с просьбой сделать все возможное для продолжения действия "зернового коридора", включая присоединение к нему Николаевского морского порта.