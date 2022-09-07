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Путін заявив про намір обмежити вивезення українського зерна
Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін заявив про намір обговорити з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом питання про можливість обмеження вивезення зерна і продовольства з України в Європу.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
На думку російського диктатора, зерно не прямує бідним країнам, які потребують його.
І тому Путін заявив про намір обмежити вивезення українського зерна та торговельного продовольства і пообіцяв порадитися з цього питання із президентом Туреччини Ердоганом.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Про те, що Росія може відмовитися від зернової угоди, термін якої спливає в листопаді цього року, також заявив посол РФ в Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя.
Формальна причина, яку озвучив представник країни-агресора РФ, що Росія не змогли вивести в рамках угоди жодного судна із продовольством.
Варто зазначити, що санкції на продовольство з РФ не поширюються. Також і порти на Росії ніхто не блокує, на відміну від українських.
Нагадаємо, що з 1 серпня по 1 вересня, тобто за перший місяць дії "зернової угоди", порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" загалом відвантажили на зовнішні ринки 1,72 мільйона тонн агропродукції. За цей період з трьох портів вийшло 68 суден до портів призначення у 18 країнах світу.