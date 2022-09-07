Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін заявив про намір обговорити з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом питання про можливість обмеження вивезення зерна і продовольства з України в Європу.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

На думку російського диктатора, зерно не прямує бідним країнам, які потребують його.

І тому Путін заявив про намір обмежити вивезення українського зерна та торговельного продовольства і пообіцяв порадитися з цього питання із президентом Туреччини Ердоганом.

Про те, що Росія може відмовитися від зернової угоди, термін якої спливає в листопаді цього року, також заявив посол РФ в Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя.

Формальна причина, яку озвучив представник країни-агресора РФ, що Росія не змогли вивести в рамках угоди жодного судна із продовольством.

Варто зазначити, що санкції на продовольство з РФ не поширюються. Також і порти на Росії ніхто не блокує, на відміну від українських.

Нагадаємо, що з 1 серпня по 1 вересня, тобто за перший місяць дії "зернової угоди", порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" загалом відвантажили на зовнішні ринки 1,72 мільйона тонн агропродукції. За цей період з трьох портів вийшло 68 суден до портів призначення у 18 країнах світу.