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Категория
Агро
Дата публикации

За первый месяц "зернового соглашения" отгрузили более 1,7 млн тонн украинской агропродукции

За первый месяц "зернового соглашения" отгрузили более 1,7 млн тонн украинской агропродукции
В сентябре Украина выйдет на показатель перевалки через разблокированные морские порты на уровень не менее 3 млн тонн продукции. Фото: прессдужба Минифраструктуры

С 1 августа по 1 сентября в рамках "зернового соглашения" порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в целом отгрузили на внешние рынки 1,72 млн тонн агропродукции. С этого периода из портов вышло 68 судов, порты назначения которых расположены в 18 странах мира. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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За аналогичный период через Дунайские порты экспортировано почти 1,6 млн тонн, по железной дороге — около миллиона тонн, а автотранспортом — более 600 тыс тонн.

Фото 2 — За первый месяц "зернового соглашения" отгрузили более 1,7 млн тонн украинской агропродукции

Мининфраструктуры зафиксировало растущую заинтересованность судовладельцев в работе в рамках "зерновой инициативы". В августе в порты зашли под загрузку 67 судов, а в начале сентября Украина имеет десятки новых запросов на заход в порты.

Всего в августе из разблокированных и Дунайских портов, железной дорогой и автотранспортом был экспортирован рекордный объем агропродукции с начала полномасштабного вторжения России — около 5 млн тонн.

Фото 3 — За первый месяц "зернового соглашения" отгрузили более 1,7 млн тонн украинской агропродукции

"Это способствует улучшению гуманитарной ситуации среди социально незащищенного населения в странах Африки и Азии. В частности, для помощи таким странам мы уже отправили два судна, зафрахтованных Всемирной продовольственной программой ООН", - прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним, Украина планирует нарастить темпы экспорта зерна из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" через "зерновые" коридоры в Черном море Украины до 3 млн тонн зерна ежемесячно. В течение 2022-2023 маркетингового года аграрный экспортный потенциал Украины превысит 50 млн т.

Автор:
Вита Молодан