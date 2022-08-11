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Какого урожая ждать в этом году и какой будет прибыль аграриев
Урожай в Украине ожидается на 32% меньше среднего за последние 3 года. В течение 2022-2023 маркетингового года аграрный экспортный потенциал Украины превысит 50 млн т. Больше всего аграрии заработают на экспорте кукурузы.
Об этом рассказал эксперт компании Capital Times Артем Щербина.
Он отмечает, что правительство ожидает сбор урожая на уровне 65-67 млн т, что на 32% меньше среднего объема урожая за последние 3 года (96 млн т). В частности, кукурузы 26,4 млн т (на 20% ниже ожиданий рынка до начала войны), сои – 2,3 млн т (-30%), пшеницы – 16-18 млн т (-45-50%), подсолнечника – 9,2 млн т (-47%).
Причина таких пессимистических прогнозов, по мнению эксперта, не только в невозможности аграриев использовать большие площади с/х угодий под посевную (из-за обстрелов, оккупации или минирования), но и из-за отсутствия оборотных средств.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Во-первых, на фоне сумасшедшего ажиотажа по экспорту зерновых сухопутным транспортом, аграрии столкнулись с проблемой высоких тарифов на транспортировку из-за дефицита фур и вагонов "Укрзализныци".
Также сейчас наблюдаются низкие цены на украинскую пшеницу из-за того, что импортеры закладывали в цену риски доставки груза. В период апреля-июля аграрии продавали зерновые вообще ниже себестоимости.
Во-вторых, через заблокированные порты в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и городах Бердянск и Мариуполь проходило около 90% портового товарооборота Украины в 2021 году (в т.ч. 90% агроэкспорта). Сегодня при поддержке ООН и Турции разблокированы морские порты в Одесской области, что позволит постепенно наращивать экспортные мощности Украины.
По оценкам KSE Агроцентра, в течение 2022-2023 маркетингового года аграрный экспортный потенциал Украины превысит 50 млн т. Выручка от экспорта распределится следующим образом: кукуруза – 5,8 млрд долл., подсолнечное масло – 3,2 млрд долл., пшеница – 2, 6 млрд долл., семена рапса – 1,6 млрд. долл., ячмень – 600 млн долл., соевые бобы и продукты переработки – 750 млн. дол. Таким образом, совокупная выручка аграриев может составить около 14,7 млрд дол.
После деоккупации и разминирования части территорий расширение посевных площадей позволит нарастить объем урожая до 80-90 млн т в год в 2024/26 гг.
Отметим, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, из-за российского вторжения, существует угроза того, что украинский урожай в этом году будет вдвое меньше обычного.
Как прогнозируют в Украинской зерновой ассоциации, в этом году Украина может получить 69,4 млн. т зерновых и масличных с площади около 19,1 млн. га. Экспорт из Украины при этом может достигнуть 31,5 млн. тонн при существенном увеличении пропускной способности переходов на границах Украины.