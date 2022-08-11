Какого урожая ждать в этом году и какой будет прибыль аграриев

Урожай в Украине ожидается на 32% меньше среднего за последние 3 года. В течение 2022-2023 маркетингового года аграрный экспортный потенциал Украины превысит 50 млн т. Больше всего аграрии заработают на экспорте кукурузы.

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Об этом рассказал эксперт компании Capital Times Артем Щербина.

Он отмечает, что правительство ожидает сбор урожая на уровне 65-67 млн т, что на 32% меньше среднего объема урожая за последние 3 года (96 млн т). В частности, кукурузы 26,4 млн т (на 20% ниже ожиданий рынка до начала войны), сои – 2,3 млн т (-30%), пшеницы – 16-18 млн т (-45-50%), подсолнечника – 9,2 млн т (-47%).

Причина таких пессимистических прогнозов, по мнению эксперта, не только в невозможности аграриев использовать большие площади с/х угодий под посевную (из-за обстрелов, оккупации или минирования), но и из-за отсутствия оборотных средств.

Во-первых, на фоне сумасшедшего ажиотажа по экспорту зерновых сухопутным транспортом, аграрии столкнулись с проблемой высоких тарифов на транспортировку из-за дефицита фур и вагонов "Укрзализныци".

Также сейчас наблюдаются низкие цены на украинскую пшеницу из-за того, что импортеры закладывали в цену риски доставки груза. В период апреля-июля аграрии продавали зерновые вообще ниже себестоимости.

Во-вторых, через заблокированные порты в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и городах Бердянск и Мариуполь проходило около 90% портового товарооборота Украины в 2021 году (в т.ч. 90% агроэкспорта). Сегодня при поддержке ООН и Турции разблокированы морские порты в Одесской области, что позволит постепенно наращивать экспортные мощности Украины.

По оценкам KSE Агроцентра, в течение 2022-2023 маркетингового года аграрный экспортный потенциал Украины превысит 50 млн т. Выручка от экспорта распределится следующим образом: кукуруза – 5,8 млрд долл., подсолнечное масло – 3,2 млрд долл., пшеница – 2, 6 млрд долл., семена рапса – 1,6 млрд. долл., ячмень – 600 млн долл., соевые бобы и продукты переработки – 750 млн. дол. Таким образом, совокупная выручка аграриев может составить около 14,7 млрд дол.

После деоккупации и разминирования части территорий расширение посевных площадей позволит нарастить объем урожая до 80-90 млн т в год в 2024/26 гг.

Отметим, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, из-за российского вторжения, существует угроза того, что украинский урожай в этом году будет вдвое меньше обычного.

Как прогнозируют в Украинской зерновой ассоциации, в этом году Украина может получить 69,4 млн. т зерновых и масличных с площади около 19,1 млн. га. Экспорт из Украины при этом может достигнуть 31,5 млн. тонн при существенном увеличении пропускной способности переходов на границах Украины.